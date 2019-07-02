Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро за сокрытие информации о нарушениях

Берлин, 2 июля. Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро за предоставление недостоверных данных о противозаконном контенте. Федеральное управление юстиции ФРГ пришло к выводу, что в отчете за первую половину 2018 года Facebook Ireland Limited указало далеко не все нарушения.

«В опубликованном отчете количество поступивших жалоб в связи с противозаконным контентом является неполным. Это создает искаженную картину в обществе о масштабах противозаконного содержания и о том, как с ним справляется социальная сеть», — сообщает ведомство.

Управлению также не понравилось, что форма обращений «слишком запрятана», что мешает пользователям уведомлять администрацию социальной сети о нарушениях. Тем не менее, Facebook имеет право подать апелляцию и оспорить штраф.

Facebook Ireland Limited — дочерняя компания Facebook Inc, которая отвечает за работу социальной сети за пределами США и Канады. В прошлом году социальная сеть Facebook неоднократно обвинялась в утечке персональных данных пользователей. Власти Германии уже заявили, что намерены ужесточить контроль за американской компанией.

В апреле прошлого года модераторы Facebook также заблокировали страницу Федерального агентства новостей. Редакция ФАН сочла этот шаг проявлением политической цензуры и в октябре подала иск к американской компании в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния.