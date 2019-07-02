Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Киев, 2 июля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду. Об этом сообщил депутат партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение ПАСЕ для наблюдения за досрочными парламентскими выборами на Украине», — написал Арьев на своей странице в Facebook.

Ранее Арьев сообщил, что делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыла на Украину для наблюдения за досрочными выборами в Верховную раду. Он также добавил, что спикер украинского парламента намерен подписать письмо об отзыве приглашения делегации ПАСЕ на парламентские выборы.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны украинской делегации, которая покинула зал заседаний, а также пригрозила выходом из ПАСЕ. Кроме того, делегация Украины отказалась от участия в выборах нового генерального секретаря ПАСЕ.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы из-за возвращения делегации РФ в ассамблею. По словам министра, все желающие могут следить за выборами в Раду в составе двусторонних наблюдательных миссий, так как Киев больше «не может доверять» ПАСЕ.

