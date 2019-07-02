Путин поручил провести анализ уровня зарплат работников скорой помощи

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с региональными властями проанализировать уровень средней зарплаты работников скорой помощи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поручил по итогам прямой линии провести анализ «уровня средней заработной платы медицинского персонала» организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Доклад по этому вопросу должна представить министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ей поручено это сделать до 15 августа.