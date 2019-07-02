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Россия и Марокко обсудили сотрудничество на форуме «Развитие парламентаризма»

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Россия и Марокко обсудили сотрудничество на форуме «Развитие парламентаризма»

Москва, 2 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов во вторник встретился с председателем Палаты представителей Марокко Хабибом Аль-Малики. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ходе беседы, в которой также участвовал посол Марокко в Москве А.Лешехеб, были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-марокканского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили важность парламентских связей для установления более тесного контакта между двумя странами. Отметим, что встреча Богданова и Аль-Малики состоялась во время конференции «Россия — Африка», которая проводилась в рамках форума «Развитие парламентаризма». Накануне Богданов встретился с бывшим спикером Национального собрания Кот-д'Ивуара Мамаду Кулибали.

Форум «Развитие парламентаризма» проходит с 1 по 3 июля. В нем задействовано 800 парламентариев и экспертов из 132 стран. В заключительный день на площадке форума пройдет конференция «Россия — Африка».

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Автор: Антон Соколов
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