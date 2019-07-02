Попавший под огонь ВСУ в ДНР журналист объяснил, почему сотрудники СМИ стали мишенями

Донецк, 2 июля. Попавший под обстрел ВСУ в районе шахты «Трудовская» журналист Георгий Медведев объяснил, почему сотрудники СМИ стали мишенями для украинской армии.

Медведев вместе с независимым журналистом Патриком Ланкастером, оператором телеканала «Россия» Олегом Бондаренко и представителем пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Дмитрием Астраханем прибыли в район «Трудовской», где утром был совершен обстрел со стороны ВСУ. Журналист напомнил, что в результате атаки украинской армии был ранен местный житель, которого госпитализировали в больницу.

«Вероятнее всего, удар был нанесен именно в связи с нашим прибытием, так как был одиночным и практически в то же место, куда и утром, — приводит его слова новостное агентство «Харьков». — Мы находились возле разрушенного дома, проводили там съемку, когда раздался взрыв буквально в двух сотнях метров от нас».

По словам Медведева, это была мина калибром 120 миллиметров. К счастью, никто из сотрудников СМИ не пострадал. Однако приехавшим зафиксировать обстрел пришлось оперативно сворачивать работу и в целях безопасности покинуть место.

Журналист подчеркнул, что в последние две-три недели окраины столицы ДНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. ВСУ используют и крупнокалиберное вооружение, и тяжелые минометы, и арторудия, и танки — все, что запрещено минскими соглашениями.

«Журналисты также уже не в первый раз за последние недели оказываются под огнем, — заметил Медведев, — и я убедился сегодня лично, что для Киева все еще важно мешать нам фиксировать их военные преступления в отношении гражданского населения ДНР».

Ранее стал известно, что 2 июля группа российских, иностранных и местных журналистов попала под минометный обстрел со стороны ВСУ на окраине Донецка.

Гражданская война на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса, которые отказались поддержать госпереворот в стране.