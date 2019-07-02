Chevrolet представил в России две спецсерии Camaro

Москва, 2 июля. Американский автопроизводитель General Motors представил две специальных версии маслкара Chevrolet Camaro 2019 модельного года, об этом сообщили в пресс-службе Chevrolet.

По данным Chevrolet, обе версии Camaro оснащены турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 5,9 секунды.

На российском рынке представлены Camaro Shock Edition и Black Edition. Версия Shock получила ярко-желтый кузов с декоративными черными полосками Rally Stripe, легкосплавными колесными дисками по 20 дюймов черного цвета. Стоимость Shock Edition составляет 3 млн 415 тысяч рублей, в России доступно 30 автомобилей этой версии.

Вторая версия получила название Black Edition. Автомобиль получил черный цвет кузова с декоративными полосками на передних крыльях, 20-дюймовые диски черного цвета и декоративные элементы в салоне красного цвета. Цена Black Edition составляет 3 млн 315 тысяч рублей, доступно 20 автомобилей этой серии.

Обновленные Camaro получили не только новый интерьер и экстерьер, но также и большую производительность. Усовершенствованные решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера позволили улучшить воздушный поток.