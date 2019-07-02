Путин распорядился создать механизм по сглаживанию скачков роста цен на авиакеросин

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу за подписью главы государства, рост цен на авиакеросин и дорожный битум на внутреннем рынке России не должен превышать уровень инфляции.

О решении этого вопроса президенту отчитаются до 1 августа, в дальнейшем доклад должны будут предоставлять раз в полгода.



Напомним, о непростой ситуации с ценами на авиакеросин глава государства поднял 20 июня во время прямой линии с россиянами. Президент объяснил, что именно из скачков стоимости топлива происходит подорожание билетов на авиаперелеты. Путин подчеркнул, что это необходимо исправлять незамедлительно.

Глава государства объяснил, что 30% от стоимости билета на рейсы «Аэрофлота» составляет цена авиационного топлива.

«Это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битумов, потому что дороги надо строить», — возмутился Путин.

Президент добавил, что такое положение дел стало следствием налогового маневра, когда экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнулили, а налог на добычу полезных ископаемых, наоборот, понизили. Для стабилизации внутреннего топливного рынка был введен обратный акциз, но в эти меры не включили авиационный бензин.