Путин поручил устранить нарушения при выплате зарплат

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину и Генеральной прокуратуре принять меры для устранения нарушений при выплате заработных плат, в том числе бюджетникам. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Распоряжение российского лидера входит в перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей 20 июня.

«Правительству РФ (…) совместно с Генпрокуратурой РФ принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства РФ в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики», — говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению главы государства, доклад о проделанной работе должен быть готов к 1 октября, а далее представлен президенту раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения назначены глава Кабмина Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка.

Напомним, президент в ходе прямой линии сообщил о росте средней заработной платы в России. Российский лидер рассказал, что она повысилась с 33,2 тысячи рублей в 2017 году до 44–45 тысяч рублей в текущем году. При этом он обратил внимание на дисбаланс в зарплатах работников разных отраслей и регионов.

Глава государства, отвечая на вопросы и обращения граждан, пообещал повышение зарплат служащим МЧС: ведомству, по его словам, выделено 4,3 миллиарда рублей. В следующем году министерству направят еще восемь миллиардов рублей двумя траншами на эти цели. Соответственно, зарплаты должны вырасти в среднем до 32 тысяч рублей.

Президенту рассказали и о других обращениях россиян, которые также жаловались на низкие зарплаты: около 10 тысяч рублей. Путин отметил, что эти сообщения нужно проверить и выяснить, почему граждане страны получают такие суммы. Он добавил, что каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума в стране — предмет проверки соответствующих инстанций и предмет для разбирательства.