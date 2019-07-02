Путин поручил правительству до октября разработать варианты перехода на российское ПО

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предоставить предложения по внедрению отечественного программного обеспечения в информационную инфраструктуру.

«Представить предложения: о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения​​​. Срок – 1 октября 2019 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

1 мая Путин подписал закон о суверенном Интернете, который направлен на защиту русскоязычного сегмента Всемирной сети от отключения. Документ предполагает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, что должно предотвратить возможность целенаправленного внешнего воздействия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, смысл закона не в том, чтобы изолировать Рунет, а чтобы обеспечить стабильность и безопасность его работы. В качестве примера он привел китайскую компанию Huawei, работа которой была ограничена со стороны США.

Песков добавил, что на сегодняшний день, в условиях торговых войн, возникают серьезные риски для информационной безопасности. Именно поэтому необходимо вовремя озаботиться данным вопросом.

Напомним, что в начале года власти Венесуэлы сообщили об остановке гидроэлектростанции. При этом Каракас возложил ответственность за аварию на США, которые удаленно отключили станцию.