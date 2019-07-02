Путин поручил недопустить рост тарифов по коммунальным отходам

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил промониторить размер оплаты за твердые коммунальные отходы (ТКО) и при необходимости принять меры по недопущению непропорционального роста тарифов.

Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Ответственным за мониторинг назначен глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. На исполнение этого требования ФАС дали один месяц. После 1 августа, мониторинг должен будет проводиться раз в полгода.

Напомним, на проблемы с утилизацией мусора президенту пожаловались в рамках прямой линии 20 июня. В частности, свое возмущение плохой реализацией «мусорной реформы» выразили жители уральского города Верхняя Салда.

По их словам, деньги за вывоз мусора с них берут исправно, а вот результатов не видно. Глава государства напомнил, что эта проблема возникла давно, но ей никто не занимался. Толчком к действиям послужила очередная прямая линия, когда жители Балашихи пожаловались президенту на свалку в своем городе.

«Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов. И на самом деле никто не занимается промышленной переработкой отходов», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил также, что совсем недавно он согласился предоставить право губернаторам выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках, или региональные операторы.