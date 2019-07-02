Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Володин принял приглашение председателя парламента ОАЭ посетить страну

54
0 Оставить комментарий

Вячеслав Володин

Москва, 2 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль Абдалла Аль-Кубейси. 

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, общение состоялось на полях международного форума «Развитие парламентаризма». При этом уточняется, что Кубейси пригласила Володина посетить Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом, отметив наличие постоянных контактов между странами.

Председатель Госдумы приглашение принял, заявив, что будет рад, если Амаль Абдалла Аль-Кубейси также посетит ГД с официальным визитом.

«Возможно, нам правильно было бы подумать над тем, чтобы найти новые формы сотрудничества», — добавил Володин.

В ходе встречи была также поднята тема урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов от имени народа своей страны поблагодарила Россию за защиту мирного населения в Сирии и освобождение страны от террористов.

ОАЭ

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на форум представителей из 132 государств.

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров