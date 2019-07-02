Путин поручил МВД изучить практику предоставления гражданства РФ украинцам

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство страны в упрощенном порядке. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня.

«МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

Глава российского государства также поручил министерству при необходимости внести предложение по предоставлению украинцам, желающим приобрести российский паспорт, дополнительных преференций.

Ведомству необходимо выполнить поручение Путина до 1 августа, ответственным назначен глава МВД РФ Владимир Колокольцев.