Макгрегор ногой отвинтил крышку бутылки и бросил вызов Мейвезеру

Москва, 2 июля. Известный ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусном челлендже в социальных сетях — Bottle Cap Challenge.

Суть челленджа заключается в том, чтобы ногой отвинтить крышку с бутылки таким образом, чтобы крышка слетела, а бутылка оставалась в неподвижном состоянии.

Ирландский боец опубликовал ролик, как он успешно справляется с заданием, отметил «Ридус». Макгрегор также бросил вызов американскому боксеру Флойду Мейвезеру.

Три года назад Макгрегор провел боксерский поединок против Мейвезера, напомнил «МИР24». В том бою ирландец проиграл 42-летнему американцу.