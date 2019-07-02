Путин поручил ГП разработать меры по смягчению «экономических» статей УК РФ

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Верховному суду страны разработать предложения по смягчению правоприменения по «экономическим» статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент обозначил срок для разработки соответствующих предложений до 1 декабря текущего срока. Ответственными Путин назначил генпрокурора страны Юрия Чайку и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Глава государства убежден, что власти должны проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

«Сучетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц», — говорится в поручении президента страны.

Напомним, 20 июля президент провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей страны и граждан других государств. Один из вопросов был посвящен работе контролирующих органов с бизнесменами. Предприниматель выразил пожелание, чтобы правоохранительные структуры учили, подсказывали и помогали людям, занимающимся бизнесом, а не наказывали за каждый неверный шаг.