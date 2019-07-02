Путин поручил принять меры по улучшению контроля за делами об обороте наркотиков

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 октября разработать меры по улучшению контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Распоряжение российского лидера входит в перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей 20 июня. Согласно документу, Генпрокуратуре совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ России поручено проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Ведомства в соответствии со своей компетенцией должны будут принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, которые применяют органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по данной категории уголовных дел.

«Доклад – до 1 октября 2019 года, далее – один раз в полгода», — добавляется в документе.

Напомним, в ходе прямой линии российский лидер призвал наладить контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов, которые задерживают обвиняемых по статье о хранении наркотиков. Глава государства подчеркнул, что либерализации хранения запрещенных веществ в России быть не может.

В настоящее время доля осужденных по 228 статье УК РФ составляет 26% среди всех граждан, находящихся в тюрьмах, уточнил президент. На снижение количества дел, по его словам, может повлиять контроль сотрудников правоохранительных органов, которые стремятся выполнить определенные показатели. Глава государства сообщил, что для этих целей, возможно, потребуется создать отдельное подразделение.

Ранее стало известно о том, что министерство внутренних дел России впредь будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств.