18 человек стали жертвами наводнения в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

Последствия наводнения в Иркутской области Печальные последствия наводнения в Иркутской области. Число жертв увеличилось до 18 человек. О судьбе 13 местных жителей пока ничего неизвестно. Сейчас их ищут спасатели. Семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей. Стихия, которая пришла в регион 25 июня, нанесла немалый ущерб. Разрушены дома, дороги, в некоторых селах нет электричества. Подтопленными остаются еще 42 населенных пункта, но восстановительные работы уже начались. «По мере схода воды восстанавливаются подстанции и ЛЭП. В целом, мы перешли в плановый режим работы. В настоящее время проходы на улицах, которые освободились от воды, убираем разрушенные строительные конструкции домов. Практически сформирован план работ по разбору завалов автомобильного моста, автомобильное сообщение по федеральной дороге восстановлено», — заявил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов. Что стало причиной такого масштабного наводнения? Этот вопрос волнует и ученых Иркутского государственного университета. Они установили, что область стала единственным регионом Евразии, который попал под влияние аномалий. «В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы», — пояснила кандидат географических наук Инна Латышева. В регион пришел тропический циклон, а также холодный циклонический вихрь. Ученые не отрицают, что из-за такого резкого изменения климата подобные наводнения могут повториться и в будущем. Будем надеяться, что результаты этого исследования позволят в следующий раз предупредить приход стихии.

Кто будет главой МИД Украины? Кресло министра иностранных дел Украины в скором времени, возможно, займет заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко. Одобрить его кандидатуру Верховной раде рекомендовал Владимир Зеленский. Свято место пусто не будет, однако парламентарии не спешат менять дипломата. Кто же станет новым министром? Да и вообще, уйдет ли нынешний? Этот вопрос стал актуальным сразу же после выборов президента на Украине. Глава МИД Павел Климкин заявил, что хочет покинуть свой пост, но депутаты проголосовали против его отставки. И тут разгорается новый конфликт. Накануне Климкин не согласовал с Зеленским ответ на ноту министерства иностранных дел России. Москва предложила Киеву освободить украинских моряков, не нарушая при этом законодательство. В ответ Климкин заявил, что не будет рассматривать предложенные условия. Такое самоуправство, естественно, возмутило Зеленского. В ответ глава МИД просто ушел в отпуск. Политический. И уже анонсировал, что будет создавать свою команду. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что инцидент с Климкиным — исключительный случай. «Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику», — подчеркнул экс-президент Украины Леонид Кравчук. Такое чувство, что Климкин просто провоцирует Зеленского, чтобы тот принял все меры для его отставки. К слову, президент повторно обратился в Верховную раду, чтобы та рассмотрела увольнение министра. Этот вопрос депутаты рассмотрят 9 июля. Но, несмотря на явное желание министра уйти с высокой должности, возникает чувство, что Климкин не хочет сжигать мосты. На высоком посту он видит своего человека — Елену Зеркаль. Сейчас она будет временно исполнять обязанности главы МИДа.