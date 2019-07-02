«Качавшая права» жительница Канска рассказала, как помирилась с губернатором

Канск, 2 июля. Специалисты укрепили и подняли дорогу в Канском районе Красноярского края, предотвратив ее размыв. Об этом рассказала жительница Канска Наталья, которая рассказала губернатору Красноярского края Александру Уссу об угрозе размытия дороги в результате разлива реки.

По ее словам, укрепление дороги заняло около суток, после чего Усс лично позвонил ей и сообщил о проделанной работе.

«Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться. Удивительно. Мы рады. Главное, что на нас обратили внимание. С Александром Уссом мы очень спокойно поговорили. Взаимно извинились. Эмоции улеглись. Никаких претензий у меня к нему нет», — рассказала Наталья KP.ru.

Напомним, что жительница Канска стала известна после небольшой перепалки с губернатором, который прилетел в город, чтобы оценить последствия половодья. Женщина спросила, что региональные власти собираются делать в случае размыва дороги, ведь тогда в Канск никак нельзя будет добраться, кроме как вертолетом. На это глава региона ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную». Разговор Усса с жителями Канска попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.

Позже пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева заявила, что видео «не отражает реального разговора» и вырвано из контекста. Она объяснила поведение чиновника тем, что все мы — живые люди, а во время встречи с жителями Канска эмоции взяли верх как над пострадавшими от половодья горожанами, так и над самим губернатором.