Путин поручил правительству обеспечить повышение пособий на ребенка

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии дал поручение правительству до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают увеличение размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что выплаты должны начаться с 1 января 2020 года. Размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Отмечается, что на выплаты могут претендовать те семьи, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте Российской Федерации», — говорится в поручении.

Отмечается, что работа по данному поручению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума с 1 января 2020. Российский лидер отметил, что новая мера поддержки семьям с первенцем была введена в России недавно, но она достаточно существенная, в среднем она составляет около 11 тыс. рублей в месяц.