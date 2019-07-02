Неизвестный смертельный вирус обнаружен в Боливии

Ла-Пас, 2 июля. Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила о вспышке неизвестного смертельного вируса на территории страны.

По ее словам, к настоящему от неизвестного вируса скончалась одна пациентка. При этом от нее заразились двое врачей. Зараженные медики были госпитализированы, у них зафиксирована лихорадка, а также острые головные боли и боль в животе. Кроме того, под наблюдение помещены три человека, которые контактировали с инфицированными.

Она также добавила, что в столицу Боливии прибыли три международных эксперта, которые пытаются установить тип вируса. По результатам анализов точно установлено, что данное заболевание не является разновидность лихорадки денге, вируса чикунгуньи или гриппа. Кроме того, образцы вируса были направлены в Центр по контролю и профилактике заболеваний в США, передает РИА Новости.