Эксперт объяснил необходимость оптимизации управления в ПАО «Ильюшин»

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов рассказал, от кого необходимо избавляться в российской авиаотрасли.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу компании сообщило, что несколько топ-менеджеров и работников ПАО «Ильюшин» написали заявления об отставке. Предприятие покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, отвечающие за проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

По данным сотрудников пресс-службы ПАО «Ил», сейчас на предприятии происходит процесс оптимизации управления: сокращается количество уровней управления, из-за чего ряд менеджеров увольняется. Тем не менее работы над новыми самолетами не прекращаются, так как конструкторские команды оптимизация не затрагивает.

Комментируя происходящее, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью корреспонденту ФАН заявил, что к ситуации стоит относиться двояко, так как могут пострадать действительно ценные сотрудники.

«Если руководящий аппарат частично сократить, то их функции могут быть переданы остающимся заместителям. Во-вторых, можно эти функции частично передать инженерам-технологам, которые этим вопросом свободно владеют и понимают, как распределить прибыль, а также те финансовые поступления, которые используются на производстве. В таком случае можно говорить о положительных изменениях в ПАО «Ильюшин», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркивает, что, тем не менее, руководство предприятия должно правильно оценить уровень подготовки тех, кому будут переданы функции уволившихся сотрудников.

«Если это, как мы говорим, доморощенные специалисты, причем в хорошем смысле, то есть не пришельцы извне, а именно свои, прошедшие ряд должностей снизу доверху, то к этим людям нужно относиться предельно осторожно и внимательно. Им в обязательном порядке необходимо искать применение на предприятии. Дело в том, что такие люди являются носителями информации, носителями патриотизма своего предприятия. Другое дело те, кто пришел с ОАК, кто был поставлен на управляющие должности для карьерного роста, причем откуда-то извне, а также те, под кого создавались искусственные должности. С такими ребятами я бы расстался совершенно без сожаления», — заключил Попов.

Напомним, в апреле пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации объявила о назначении генеральным директором ПАО «Ил» Юрия Грудинина, который сменил на этом посту Алексея Рогозина. Авиационный комплекс имени Ильюшина — головная компания дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК». Само же предприятие ведет разработку, модернизацию, испытания, подготовку и сопровождение производства авиационной техники марки «Ил».