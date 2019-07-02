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Пригожин прокомментировал проезд Пугачевой на люксовом автомобиле по перрону

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Пригожин прокомментировал проезд Пугачевой на люксовом автомобиле по перрону

Москва, 2 июля. Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальную историю со звездой эстрады Аллой Пугачевой.

Ранее на просторах Интернета появилось видео, как Пугачеву и ее супруга, юмориста Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.

Пригожин удивился, что проезд Пугачевой на автомобиле высшего класса так взбудоражил общественность. В том, что 70-летнюю артистку привезли к вагону поезда, нет ничего плохого, считает он.

«Я честно не вижу в этом никакой проблемы, которую сейчас устроили. Идет постоянная травля публичных людей», — возмутился Пригожин.

50-летний продюсер объяснил, что если Пугачева пойдет по улице, то она просто-напросто может не успеть на поезд, поскольку поклонники будут фотографироваться с ней.

«Она все равно избранная, как ни крути. Она — Пугачева, этим все сказано», — добавил он в беседе с НСН.

По мнению Пригожина, знаменитость имеет полное право пользоваться даже закрытыми ресурсами.

«Она же не хамит, она никого не раздавила, никому не помешала», — сказал продюсер, комментируя проезд певицы по перрону Рижского вокзала на роскошном автомобиле.

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Автор: Данила Копп
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