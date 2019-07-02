Бледанс прокомментировала отказ Вайкуле встречать Пугачеву в Риге после скандала на перроне

Известная певица советская и латвийская певица Лайма Вайкуле и российская примадонна Алла Пугачева — хорошие и близкие подруги; скандал ситуации на Рижском вокзале и отсутствием Вайкуле на перроне в Риге высосан из пальца недобросовестными журналистами. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс.

Лайма Вайкуле не стала встречать свою подругу Аллу Пугачеву на вокзале в столице Латвии — Риге. Туда примадонна приехала отдохнуть. Сейчас Пугачева проживает в особняке в Юрмале вместе с детьми и мужем. Стоит заметить, что во второй половине июля в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву», который, как ожидается, посетят многие российские звезды.

Приезду Аллы Пугачевой предшествовал скандал. Отправляясь в Латвию, королева российской эстрады на своем личном автомобиле прибыла на перрон Рижского вокзала Москвы, чем, безусловно, нарушила правила. Перемещаться по перрону вокзала можно исключительно пешком.

Поступок примадонны вызвал общественный резонанс. При этом кто-то осудил Пугачеву, а кто-то и поддержал. Например, народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что Пугачева заслужила право на особое отношение к себе.

Как отметила Эвелина Бледанс, к сложившейся ситуации вокруг Вайкуле и Пугачевой необходимо относится абсолютно спокойно, потому что между ними нет никакого конфликта.

«Они подруги и никто друг с другом не ругался. Это все журналисты себе там понапридумывали. Мне кажется, что это все ерунда. Там настолько близкие отношения, что мелочи такого рода не смогут их разорвать», — выразила уверенность Бледанс.

Напомним, в РЖД заявили, что на распространенных в Интернете кадрах с певицей Аллой Пугачевой фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В российской госкомпании отметили, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам».