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Бледанс прокомментировала отказ Вайкуле встречать Пугачеву в Риге после скандала на перроне

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Бледанс прокомментировала отказ Вайкуле встречать Пугачеву в Риге

Известная певица советская и латвийская певица Лайма Вайкуле и российская примадонна Алла Пугачева — хорошие и близкие подруги; скандал ситуации на Рижском вокзале и отсутствием Вайкуле на перроне в Риге высосан из пальца недобросовестными журналистами. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс.

Лайма Вайкуле не стала встречать свою подругу Аллу Пугачеву на вокзале в столице Латвии — Риге. Туда примадонна приехала отдохнуть. Сейчас Пугачева проживает в особняке в Юрмале вместе с детьми и мужем. Стоит заметить, что во второй половине июля в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву», который, как ожидается, посетят многие российские звезды.

Приезду Аллы Пугачевой предшествовал скандал. Отправляясь в Латвию, королева российской эстрады на своем личном автомобиле прибыла на перрон Рижского вокзала Москвы, чем, безусловно, нарушила правила. Перемещаться по перрону вокзала можно исключительно пешком.

Бледанс прокомментировала отказ Вайкуле встречать Пугачеву в Риге

Поступок примадонны вызвал общественный резонанс. При этом кто-то осудил Пугачеву, а кто-то и поддержал. Например, народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что Пугачева заслужила право на особое отношение к себе.

Как отметила Эвелина Бледанс, к сложившейся ситуации вокруг Вайкуле и Пугачевой необходимо относится абсолютно спокойно, потому что между ними нет никакого конфликта.

«Они подруги и никто друг с другом не ругался. Это все журналисты себе там понапридумывали. Мне кажется, что это все ерунда. Там настолько близкие отношения, что мелочи такого рода не смогут их разорвать», — выразила уверенность Бледанс.

Напомним, в РЖД заявили, что на распространенных в Интернете кадрах с певицей Аллой Пугачевой фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. В российской госкомпании отметили, что «автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам».

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Автор: Илья Муромский
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