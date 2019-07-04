Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирийские власти предоставляют жителям Пальмиры товары и услуги по заниженным ценам

36
0 Оставить комментарий

Сирийские власти предоставляют жителям Пальмиры товары и услуги по заниженным ценам

Дамаск, 4 июля. Впервые после освобождения города Пальмира от терроризма филиал Сирийского торгового представительства в Хомсе начал управлять мобильными автомобилями для продажи товаров народного потребления жителям города и жителям общин в его окрестностях. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Директор пальмирской Сирийской торговой палаты Шади аль-Шалил заявил, что мобильные автомобили будут ездить по улицам и окрестностям города, помимо того, они смогут добраться до жителей пустыни Бадиа, чтобы продавать гражданам различные виды товаров по конкурентоспособным ценам, они снизили примерно на 25% цены в магазинах.

Он добавил, что этот шаг стал возможен после восстановления безопасности и стабильности, обеспеченных Сирийской Арабской Армией (САА), и начала постепенного возвращения людей в свои дома. В данный момент сирийские власти активно предоставляют разнообразные продукты питания и моющие средства для удовлетворения потребностей населения региона.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ряд граждан выразили свою признательность и удовлетворение усилиями правительства по обеспечению расходными материалами по сниженным ценам, люди призвали власти к увеличению количества таких материалов и товаров, по мере того, как все больше семей возвращаются и стабильность.

Ранее сообщалось, что в рамках усилий по возрождению коммерческого центра Алеппо и оживлению экономического движения сирийские власти продолжают инвестирование в восстановление старых рынков города. Рынок в старом городе был открыт после восстановления в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), стоимость ремонта составила более 300 млн долларов США. 

infox - new
Автор: Мохамад Жарбуа
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров