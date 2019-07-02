Малькевич призвал ответить на доклад контрразведки ФРГ собственным «черным списком» СМИ

Москва, 2 июля. Президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич прокомментировал доклад контрразведки Германии, в котором российский телеканал RT и агентство Sputnik были названы «агентами влияния России» в стране. В докладе говорится, что якобы они «маскируются под независимые СМИ» и продвигают «позицию Кремля» среди местных жителей.

«По большому счету, мы имеем дело с большой спланированной кампанией. Мы помним, как за несколько месяцев до этого Союз журналистов Германии выступал с открытым письмом, в котором требовал не выдавать лицензию RT Deutsch. Просто позор: журналисты требовали запретить журналистов», — отметил Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей назвал доклад немецкой контрразведки «охотой на ведьм». То, что на протяжении нескольких лет творится в США по отношению ко всему русскому, теперь происходит и в Европе по отношению к российским медиа, которые работают там абсолютно легально, профессионально и имеют высокие рейтинги, добавил Малькевич.

«Ничего хорошего в перспективе для нас в связи с этим я не вижу. И поэтому хочется задать вполне логичный вопрос – а чего же мы тогда ждем? Почему мы не можем составить свои «черные списки» тех их «СМИ», которые реально занимаются безобразной пропагандой в нашей стране?!» — возмутился общественник.

Малькевич напомнил, что немецкий «Deutsche Welle» организовывает свои медиашколы и курсы по всему миру. Президент Фонда рассказал, что видел представителей немецкого СМИ в Эфиопии. Они рекламировали свои образовательные площадки для журналистов. Председатель комиссии по СМИ удивился, почему действия «Deutsche Welle» не расцениваются как пропаганда.

«В Германии вообще все устроено очень хитро и «демократично»: там нет, например, бесплатного телевидения для жителей страны. Немцы сами оплачивают антироссийскую пропаганду. А если нет телевизора, а есть смартфон, все равно – плати! В общем, 17,5 евро в месяц вынь, да положь… Все — во имя демократии!» — констатировал глава российского Фонда.

Малькевич подчеркнул, что есть огромное количество западных СМИ, которые свободно работают в России и целенаправленно дестабилизируют обстановку, рассказывают только мрак, негатив и как, дескать, «разваливается страна». Причем делают это «по секторам»: есть проекты, работающие на Кавказ, на Сибирь, регионы Поволжья и другие.

«Тогда у меня вопрос: сколько еще можно либеральными широко открытыми глазами смотреть на этот произвол?! Как минимум, пора формировать открытые публичные реестры, где будет представлен полный перечень таких вот СМИ-иностранных агентов», — заявил Малькевич.

Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ». Целью проекта является создание полноценного классификатора, азбуки онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации. Стоит отметить, что количество иностранных и антироссийских СМИ в российском медиапространстве говорит о серьезном влиянии антироссийской пропаганды.

В Минобороны РФ ранее отметили, что Запад активно поддерживает журналистские проекты в России с антироссийским уклоном. Как сообщил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российских журналистов из прозападных изданий приглашают на зарубежные семинары, где их учат собирать якобы компрометирующий материал нелегальными методами и раздувать негатив на пустом месте.