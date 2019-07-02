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Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков при пожаре на подлодке

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Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков при пожаре на подлодке

Москва, 2 июля. Жизни четырнадцати моряков-подводников унес пожар на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах. Возгорание произошло, когда команда проводила биометрические измерения. По данным ведомства, причиной гибели моряков стали продукты горения. По факту пожара ведется расследование. Им руководит главнокомандующий ВМФ.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

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Автор: Игорь Федоров
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