Инцидент с отравлением Скрипалей — очевидная постановка и провокация британских спецслужб, направленная против России. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей известный британский журналист Грэм Филлипс, который ведет собственное расследование загадочной истории покушения на бывшего офицера ГРУ.

На прошлой неделе Филлипс побывал как непосредственно у дома Сергея Скрипаля в Солсбери, так и у ресторана Zizzi, где Скрипаль с дочерью Юлией обедали в последний раз, и у химической лаборатории в Портон-Дауне.

«Такова реальность ситуации со Скрипалем с места событий — как вы можете видеть из видеороликов из Солсбери, все выглядит так, как будто вообще ничего не произошло, — удивляется Филлипс. — И не только это: в средствах массовой информации распространяются явные фейки — что дом Скрипалей был демонтирован и т. д.».

Несмотря на многочисленные заявления британских властей, что дом Скрипаля на улице Кристи Миллер — роуд настолько токсичен, что его разберут, на видео, снятом Филлипсом, совершенно ясно видно, что дом в полном порядке. Соседи рядом ковыряются в газоне в считанных метрах от того места, где, по утверждению следствия, против Сергея и Юлии Скрипалей было применено одно из наиболее опасных боевых отравляющих веществ.

Более того, власти Солсбери заменили на нем крышу и входную дверь и собираются выкупить его по сходной цене. В марте этого года дом уже выставлялся на продажу, но покупателей не нашлось.

«В Солсбери возникает сильное ощущение, что на самом деле ничего не произошло, — продолжает британский репортер. — И это на самом деле так. Инцидент со Скрипалями был явно спланированной провокацией британских спецслужб, намеревавшихся сорвать чемпионат мира [по футболу] в России».

По мнению Грэма, если бы команда Англии получила больше поддержки от своих британских фанатов, которые побоялись приехать в Россию из-за этой истерики, она вполне могли бы выиграть чемпионат мира, однако этого не произошло. Кроме того, вся эта история сделала Великобританию посмешищем для всего мира, так что на самом деле это просто был грандиозный провал английских спецслужб.

«Тем не менее правительство Великобритании, похоже, не осознает этого и по-прежнему вспоминает [про Скрипалей] каждый раз, когда ему нужна причина, чтобы оправдать свою антироссийскую риторику, которая является даже не «их» позицией, а очевидной директивой из США и НАТО (несмотря на хорошие вещи, которые Трамп сказал о Путине на этой неделе на G20). Однако дело Скрипалей помогает правительству Великобритании «продать» это британцам», — уверен Филлипс.

Несмотря на все усилия британских властей, сами англичане не очень-то верят в «руку Кремля», охотно посещают ресторан Zizzi в центре Солсбери и откровенно смеются над ложью местных СМИ.

«Я англичанин, Солсбери — английский город, и я бываю там всю свою жизнь, — говорит собеседник ФАН. — Это на самом деле красивый город, и люди там дружелюбные. Но кое-кто в Великобритании решил использовать Солсбери в качестве сцены для политической провокации, и теперь они притворяются, по крайней мере в Солсбери, как будто ничего и не произошло. Теперь люди идут в Zizzi и просят съесть то, что ел Сергей Скрипаль, постоянно шутят про «Новичок», и все в этом духе».

По словам английского журналиста, снова вернуться в Солсбери и своими глазами проверить заявления властей Великобритании и сомнительные публикации в СМИ его побудила новая волна негатива в адрес России, которую те подняли перед саммитом G20 в Осаке.

«Как мы увидели на G20, инцидент со Скрипалями используется как отличный готовый повод — каждый раз, когда Великобритании нужна провокация против России, тут же вспоминают про Скрипалей. Позже в этом году я приеду снова, чтобы еще немного поснимать», — поделился своими планами Грэм Филлипс.

Напомним, 4 марта прошлого года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери. Неизвестные, по версии следователей, отравили граждан РФ нервно-паралитическим веществом. Британия сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту, однако не предоставила ни единой улики на этот счет до сегодняшнего дня, отказывает России в создании совместной следственной группы и не допускает российских дипломатов к Сергею и Юлии Скрипаль.

Племянница бывшего офицера Виктория полагает, что их содержат в разных местах и систематически контролируют, и она до сих пор не знает, где находятся ее родственники. Москва отвергает все обвинения Лондона, называя их голословными.