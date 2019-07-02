Россия контролирует ход американо-украинских учений Sea Breeze 2019

1 июля на Украине стартовали ежегодные международные учения Sea Breeze. Согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Украиной и США, они проводятся на ежегодной основе с 1997 года.

Несмотря на двусторонний характер меморандума, учения являются открытыми для других стран-членов НАТО и участников программы альянса «Партнерство ради мира».

Три тысячи военнослужащих из 19 стран

По информации пресс-службы посольства Украины в США, в учениях будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и более трех тысяч военнослужащих из 19 государств: Украины, США, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, ОАЭ, Швеции, Франции.

В наземной фазе учений примут участие 900 военнослужащих, в том числе 220 представителей США, 50 — Молдавии, 27 — Грузии. На береговых полигонах будут задействованы десять американских автомобилей HMMWV, а также 20 единиц бронетанковой и 40 — автомобильной техники ВСУ.

Ведущую роль в подготовке учений, а также в выработке сценария их проведения играют, разумеется, Соединенные Штаты. Принимающей стороной Sea Breeze традиционно является Украина.

Официально заявляется, что цель учений — улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона, а также отработка действий в море, на суше и в воздухе. В соответствии с упоминавшимся выше меморандумом, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании, а также развивают военную инфраструктуру на черноморском побережье Украины.

Местом проведения Sea Breeze 2019 станут Николаевская, Херсонская и Одесская области Украины плюс северо-западная часть Черного моря.

«Нынешние учения сфокусированы на отработке проведения операции по урегулированию ситуации в кризисных регионах с акцентом на береговой обороне, противолодочных, противокатерных действиях, на отработке противовоздушной обороны, противоминной деятельности и на морском перехвате», — указывается в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

7 июля участие в Sea Breeze 2019 примут командование 6-го флота ВМС США и представители Пентагона. Завершатся международные учения 12 июля.

Экскурс в историю

Сделаем небольшой экскурс в историю. С самого начала своего существования учения Sea Breeze носили антироссийский характер. Несмотря на это, в Sea Breeze 1998 поучаствовала и Российская Федерация.

В Москве тогда решили от согласованного Киевом с Вашингтоном приглашения не отказываться, но и не бросаться участвовать в мероприятии «со всей широтой русской души». В общем, для приличия отправили из Севастополя на учения сторожевой корабль «Ладный» и большой десантный корабль БДК-67 (ныне — «Ямал») со взводом морпехов, чем и ограничились.

Проанализировав последующий ход Sea Breeze 1998, российские эксперты пришли к любопытному выводу. Вопреки заявлениям Вашингтона и Киева, что основной упор на международных учениях делался на обучении личного состава «операциям миротворческого характера», де-факто на учениях отрабатывалось взаимодействие между ВМС Украины и кораблями Турции, США и Болгарии при проведении… полицейских операций в Крыму.

В следующий раз Россию на Sea Breeze пригласили только в 2001 году. Но Москва на сей раз выделять для международных учений корабли Черноморского флота отказалась. Вместо этого для участия в командно-штабной фазе Sea Breeze министерство обороны РФ откомандировало группу своих офицеров.

Те, по словам американцев, настолько «настырно» вникали во все штабные процедуры руководства по оперативной подготовке Вооруженных сил США, что на следующий год Штаты приглашать русских на учения формата «НАТО против Крыма» уже не стали…

За всю историю проведения Sea Breeze ежегодный график этих учений был нарушен лишь дважды. В 2006 году они были сорваны акциями протеста жителей Крыма и других регионов юга Украины, которые выступали против вступления «незалежной» в НАТО. А в 2009 году американцам пришлось отказаться от проведения учений в связи с тем, что Верховная рада отвергла законопроект украинского президента Виктора Ющенко о проведении учений Sea Breeze на территории Украины.

Впрочем, вернемся в 2019 год.

Явление «непобедимой армады»

Подготовка к проведению Sea Breeze 2019 официально стартовала еще в феврале текущего года. Тогда же МИД РФ осудил намерение Вашингтона и Киева провести эти учения и назвал их «опасной идеей». По мнению российского внешнеполитического ведомства, Sea Breeze 2019 следовало рассматривать как попытку провокации напряженности не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом.

В апреле в Одессе состоялась заключительная конференция по планированию Sea Breeze 2019. Примечательно, что при этом украинские СМИ часто именовали будущие учения не «международными», а «украино-американскими». То есть с одной стороны, всем было понятно, что Великобритания, Франция и прочие польши в этих военных игрищах подрабатывают «пристяжными». С другой стороны, украинцы явно потрафили себе. Исходя из того, кто «платит за банкет», учения корректнее было бы именовать, конечно, «американо-украинскими»…

Тогда же, в апреле, заместитель командующего ВМСУ по боевой подготовке, а также руководитель Sea Breeze 2019 от украинской стороны контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил:

«Главным преимуществом нынешних учений будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, поскольку военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО где только это возможно — на море, суше, в воздухе и под водой».

28 июня в Одессе стали приземляться военно-транспортные самолеты, доставляющие иностранных участников учений. Начиная со следующего дня в Одессу начали прибывать корабли партнеров Украины по учениям.

Первым в гавань «жемчужины у моря» вошло американское высокоскоростное десантное судно «Yuma». 30 июня в Практической гавани Одессы появились грузинский патрульный катер Р-23 «Ochamchir» (типа Island — гуманитарный подкидыш от Дяди Сэма), болгарский корвет «Бодри» (бывший малый противолодочный корабль проекта 1241.2), румынские корветы «Lastunul» (бывший большой ракетный катер проекта 1241) и «Contraamiral Eustaţiu Sebastian» (проекта 1048М).

Завершил это явление «непобедимой армады» народу американский ракетный эсминец «Carney». Он явился позже всех, но имел «приоритетное право на постановку к причалу». Поэтому уже приготовившихся швартоваться румын украинцы пинками отогнали от причальной стенки, чтобы освободить место для уважаемых партнеров под звездно-полосатым флагом.

Впрочем, 154-метровый эсминец УРО USS Carney (DDG64) все равно на освободившемся причальном фронте не уместился. Тогда, почесав затылки, американцы выгнали в море USNS Yuma (T-EPF-8). Лишь после этого удалось пришвартовать «Carney» у контейнерного причала.

Глядя на эту толкотню, многие одесситы наверняка задавались вопросом: как в акваторию порта втиснутся другие корабли-участники Sea Breeze 2019? Например, 2 июля в Одессу должен прибыть турецкий фрегат. Проходят турецкие проливы в направлении Одессы канадский фрегат и британский эсминец. В связи с этим на ум приходит каноническая фраза: «Куда вы все лезете?!»

Пока этот интригующий вопрос остается без ответа.

«Речной элемент» и «происки» РФ

Не менее интригующе выглядит и задумка организаторов учений с так называемым «речным элементом».

Дословно сообщение пресс-службы ВСУ выглядело так:

«Настоящей новацией учений станет отработка речного элемента. По легенде учений, противники попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря».

Фокус в том, что у Украины на Дунае нет противников. Не считать же таковой Румынию, входящую в НАТО и принимающую активное участие в Sea Breeze 2019?

Попытаться разглядеть в «речном элементе» признаки подготовки столь чаемой в Киеве проводки караванов под защитой НАТО через Керченский пролив тоже не получится. Черт с ней, с авантюрностью самой задумки, но, простите, «где Кура, а где твой дом?» Дунай и Керченский пролив — это, как говорят в той же Одессе, две большие разницы.

Таким образом, зачем катера украинских «прикордонников» в компании с вымпелами румынской Дунайской флотилии в рамках Sea Breeze 2019 станут дерзко бороздить Дунай, совершенно непонятно. Видимо, из-за того, что ничего более толкового в штабе учений просто не придумали.

Чехарда в одесском порту с размещением задействованных в учениях вымпелов и пресловутый «речной элемент», как нам кажется, наглядно демонстрируют не самый высокий уровень планирования Sea Breeze 2019. Что, впрочем, не мешает организаторам учений объяснять свои огрехи происками РФ.

В частности, по словам командующего ВМСУ адмирала Игоря Воронченко (известного тем, что окончил он не военно-морское учебное заведение, а Ташкентское высшее танковое командное училище), Россия не отказала себе в удовольствии «вставить палки в колеса» международным учениям.

Украинский адмирал посетовал на то, что буквально за пару дней до начала учений командование Черноморского флота временно закрыло расположенную к западу от Крыма акваторию площадью 8 тысяч квадратных километров. В изложении Воронченко, по «странному стечению обстоятельств», именно в этой акватории находилась одна из локаций, которую организаторы Sea Breeze 2019 планировали использовать.

Словом, украинцам пришлось переписывать план учений буквально на коленке, попутно пригрозив российским адмиралам при случае тоже закрыть какой-нибудь район Черного моря и тем самым свершить святую месть.

Реакция Черноморского флота на проклятия Воронченко осталась неизвестной. Однако это вовсе не означает, что ЧФ оставил Sea Breeze 2019 без своего внимания.

«Игра в долгую» против России

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — сообщило министерство обороны РФ 1 июля.

Что скрывалось за этими сухими словами?

А вот что.

С того самого момента, как USS Carney миновал турецкие проливы и появился в Черном море, ему на «хвост» сел российский сторожевой корабль «Сметливый». Одновременно из-под Севастополя устроенный американцами и украинцами цирк на водах начала мониторить своими РЛС «Монолит» 15-я отдельная береговая ракетная бригада ЧФ.

Мало того, время от времени бригада еще и отрабатывала электронные пуски своих береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» по столь удачно подвернувшемуся скоплению морских целей иностранных «партнеров».

Словом, все занимались своим делом: украинцы грозились, американцы толкались у причалов, русские работали.

В то же время важно понимать, что Sea Breeze и иные мероприятия, в рамках которых отрабатывается взаимодействие ВСУ и вооруженных сил стран НАТО, — это «игра в долгую» против России.

То обстоятельство, что ВСУ очень медленно и тяжело, но все же делают шаги в сторону интеграции со структурами Североатлантического альянса, должно вызывать пристальное внимание со стороны РФ. Хотя бы по той причине, что шапкозакидательские настроения еще никогда и никого до добра не доводили.