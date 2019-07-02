Украинский журналист связал конфликт Зеленского и Климкина с изменением курса страны

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поднял вопрос о замене главы МИД Павла Климкина и генерального прокурора Юрия Луценко. Этот вопрос он попросил включить в повестку дня Верховной рады и рассмотреть его безотлагательно. Как сообщают в пресс-службе главы государства, новым министром иностранных дел Украины Зеленский предлагает назначить Вадима Пристайко. Ранее Зеленский вносил вопрос об отставке Климкина, но депутаты Рады проголосовали против.

Напряженные отношения между Зеленским и Климкиным возникли после того, как последний ответил на обращение МИД России без согласования с главой государства. В ответ Павел Климкин сообщил, что ответ на обращение может не согласовываться с президентом. В дальнейшем Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к административной ответственности. Гройсман, в свою очередь, заявил о намерении отправить Климкина в отпуск.

Украинский журналист Юрий Кот говорит о том, что возник конфликт между «старой» и «новой» властью. По словам журналиста, противостояние между двумя блоками будет лишь усугубляться, «потому что на руках таких, как Климкин, не только преступления государственного уровня, но и кровь украинского народа. Они развязали гражданскую войну. Зеленскому придется столкнуться с тем, что ему нужно будет их покрывать или призывать к ответу».

«Старая власть — это те политики, которые легли под Запад и готовы обслуживать его в любой извращенной форме, лишь бы назло бабушке отморозить уши, как говорится, лишь бы хлопали по плечу и говорили «гут, гут, Вольдемар». У Зеленского команда немного другая. Они не определились, ложиться ли им под Запад. Они декларируют, что они не прозападные, а больше проукраинские политики. Скорей всего это риторика полунаправлений связана с избирательной кампанией. Сейчас пройдут выборы, через 3 недели, тогда посмотрим, что такое Зеленский, когда у него будет формироваться большинство в Верховной раде, когда у них будут все необходимые полномочия. Конечно Климкин мерзавец, такой же как Порошенко, Турчинов и вся остальная майданная гвардия. С одной стороны, это хорошо, что Климкин не скрывает своей ненависти к изменению позиции, своего неприятия любых других идей, кроме как прозападных. Но с другой стороны, Зеленский тоже «кот в мешке». Пока непонятно, что будет делать этот президент и его команда после того, как они получат в свои руки и исполнительную, и законодательную власть», — заявил Юрий Кот Федеральному агентству новостей.

Эксперт спрогнозировал последствия такой борьбы для Владимира Зеленского. Данный конфликт негативно сказывается на политическом авторитете действующего президента Украины. В частности, падает рейтинг президентской партии «Слуга народа». Тем не менее данный конфликт может стать началом изменения принятого ранее курса руководства Украины на сближение с Западом. А Зеленскому стоило бы развернуться в сторону России, считает украинский журналист.

«Будем надеяться, что Зеленского и его команду немножко встряхнет и приведет в чувства, что они начнут руководствоваться действительно национальными интересами Украины, а не наших европейских и западных партнеров. Они будут в этих интересах понимать, что люди хотят говорить на русском языке, дружить с Россией, не хотят быть холуями у Запада и мыть унитазы, а хотят работать учителями, врачами, т.е. заниматься тем, что могут позволить себе украинцы на территории России и стран СНГ. Например наши дипломы в Европе никому не нужны. Мы для них третьесортные ребята. Не важно, что все мы в детстве читали Толстого, Чехова, Достоевского, плевать они на это хотели. Для Запада мы нищеброды», — добавил журналист.

Предпосылками данного внутриполитического конфликта стала нота российского МИД, направленная в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в рамках дела о моряках. В ноте Киеву предлагалось пойти на уступки в уголовно-процессуальных действиях, связанных с инцидентом о нарушении государственной границы России украинскими моряками в районе Керченского пролива. В российской ноте заявлялось, что освобождение моряков будет возможно в случае их гарантии дальнейшего участия в следственных действиях. Климкин, в свою очередь, попросил исполнять решение Международного трибунала по немедленному освобождению моряков.