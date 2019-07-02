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Нападающий Зе Луиш покинул «Спартак»

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Нападающий Зе Луиш покинул «Спартак»

Москва, 2 июля. Московский ФК «Спартак» попрощался с нападающим Зе Луишем. Футболист продолжит карьеру в португальском «Порту».

Как сообщила пресс-служба «Спартака», детали трансфера уже согласованы между клубами. Игроку осталось пройти медосмотр. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 8,5 миллиона евро.

Форвард попрощался с командой и поблагодарил московский клуб за поддержку.

«Не люблю я прощаться, очень грустно… Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь», — цитирует слова Зе Луиша News.Ru.

Как передает «Свободная Пресса», после того, как одноклубники устроили спортсмену «почетный коридор», футболист не смог сдержать слез. Отмечается, что «Спартак» проводит предсезонный сбор в Австрии.

Напомним, в составе московского клуба Зе Луиш выступал с 2015 года. За это время он успел стать чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Зе Луиш также является форвардом сборной Кабо-Верде. До карьеры в «Спартаке» он выступал в португальских «Брага» и «Жил Висенте».

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Автор: Регина Пак
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