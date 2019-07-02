В ЛНР объяснили обстрел ВСУ беспилотника ОБСЕ

Луганск, 2 июля. Вооруженные силы Украины сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого для того, чтобы скрыть запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Он обратил внимание на то, что боевая техника, которую старались спрятать от ОБСЕ киевские силовики, расположена в жилых кварталах населенных пунктов.

Беспилотник, обстрелянный 29 июня ВСУ из стрелкового оружия, ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, объяснил Филипоненко.

«Он также зафиксировал размещенную на окраине населенного пункта Выскрива самоходную гаубицу «Акация», — цитирует его «Луганский информационный центр».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Накануне стало известно, что бойцы Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ, при помощи которого киевские боевики намеревались сбросить содержащие угрозы листовки.