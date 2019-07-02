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Россия

ФСИН объяснила, почему условное наказание нельзя приравнивать к прощению

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ФСИН объяснила, почему условное наказание нельзя приравнивать к прощению

Москва, 3 июля. Условное наказание нельзя приравнивать к прощению, так как оно висит над осужденным как дамоклов меч, заявила начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова.

Коробкова напомнила, что суд приговаривает фигуранта дела к условному наказанию только в том случае, если видит возможность его исправления без реального срока. Она призвала не приравнивать «условку» к прощению, объяснив, что в первом случае ситуация может в любой момент измениться.

«Условное осуждение, на мой взгляд, как дамоклов меч, ведь во время всего испытательного срока при наличии нарушений оно может быть отменено, — приводит ее слова ТАСС, — и человек начнет отбывать назначенное наказание полностью с самого начала».

Условное наказание применяется к лишению свободы на срок до восьми лет. Осужденный также проходит испытательный срок — от шести месяцев до пяти лет. На него могут возложить определенные обязанности — например, потребовать возместить ущерб, не покидая места работы, пройти курс лечения от наркомании, не посещать определенные места и многие другие.

ФСИН объяснила, почему условное наказание нельзя приравнивать к прощению

Если осужденный уклоняется от своих обязанности и нарушал общественный порядок, то инспекция имеет право ходатайствовать о продлении испытательного срока или замене его реальным наказанием.

Всего 4% осужденным в России меняли условное наказание на реальное, уточнили во ФСИН.

«А если человек положительно характеризовался, то возможно досрочное прекращение испытательного срока, — напомнила Коробкова. — В 2018 году таких было 18,5 тысячи человек или 4%».

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Автор: Катерина Иванова
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