Эксперт рассказал о перспективах Суэцкого проекта для России и Египта

Москва, 2 июля. Совместный проект России и Египта в Суэцком канале может дать сильный толчок развитию партнерства между двумя странами. Об этом во вторник заявил доцент Восточного факультета Петербургского государственного университета Игорь Герасимов.

«Зона Суэцкого канала дает возможность разворачивать интереснейшие и очень выгодные экономические проекты. Водная артерия сама по себе дает неплохие логистические перспективы. Российские компании очень заинтересованы в этом проекте», — пояснил он порталу «Экономика сегодня».

Напомним, что весной прошлого года Москва и Каир подписали соглашение о создании российской промышленной зоны в Порт-Саиде. Контракт заключен на 50 лет с возможностью автоматического продления, если обе стороны останутся довольны сотрудничеством. Египет предоставил РФ 525 гектаров для создания промзоны и ввели облегченный налоговый режим.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя этот проект, заявила, что Москва рассматривает Каир в качестве ключевого партнера на Ближнем Востоке и в Африке. Аналогичное заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам президента России, отличной иллюстрацией того, как развиваются отношения России и Египта, служит растущий торговый оборот между странами. По итогам прошлого года он увеличился на 14%, достигнув почти 8 миллиардов долларов, а в январе-феврале прибавил еще 25%.