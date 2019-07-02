Володин призвал не подходить с «одинаковым лекалом» ко всем странам

Москва, 2 июля. Государственная Дума РФ планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН). Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе встречи с председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и председателем Парламента МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки, политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем, прим. ФАН) Даниэлем Каджиани Володин отметил, что эффективную роль в вопросе развития отношений между странами может играть только подход, учитывающий традиции, культуру и ситуацию в регионах, представленных в межпарламентских структурах.

«А когда не учитывают ни традиции, ни особенности государств, их национальный состав, и с одинаковым лекалом подходят ко всем странам, кроме напряжения это ничего не вызывает», — заявил председатель Госдумы.

По словам Володина, во время обсуждений вопросов, связанных с развитием парламентаризма, необходимо доносить до сотрудников межпарламентских структур, что все страны разные, и это является сильной стороной государств.

«Но при этом нельзя заниматься политиканством и навязывать нам те стандарты, которые не имеют никакого отношения к демократии», — подчеркнул председатель Госдумы.

Вячеслав Володин рассказал, что соглашение о сотрудничестве с ПАРЛАСЕН может быть подписано в ходе II Международного форума «Развитие парламентаризма», который сейчас проходит в Москве. Председатель Госдумы отметил важность присутствия в сегодняшнем диалоге такого крупного межпарламентского объединения, как ПАРЛАСУР (Парламент Южноамериканского общего рынка, прим. ФАН). Кроме того, Володин сообщил о подписании соглашения с Латиноамериканским парламентом (ПАРЛАТИНО). Членами этой организации являются 23 страны Южной Америки.

«Планируем создать с этим парламентским объединением комиссию высокого уровня для того, чтобы более эффективно работать над конкретной повесткой», — сказал Вячеслав Володин.

В ходе встречи Сесилия Боттино сообщила, что отношения между Россией и Уругваем сейчас находятся на высоком уровне.

«Нас связывают хорошие экономические взаимосвязи, которые мы хотели бы развивать и в будущем», — сказала она.

Боттино также передала Володину приглашение приехать в Уругвай и принять участие в заседании ПАРЛАСУР. Председатель Госдумы РФ рассказал, что за 2018 год рост товарооборота с Уругваем составил 33%, что является очень серьезным показателем.

«И конечно, мы благодарны за вашу позицию, которую вы заняли в отношении антироссийских санкций, не поддержав их», — добавил Володин.

Напомним, II Международный форум «Развитие парламентаризма»проходит в российской столице с 1 по 3 июля. Организатором мероприятия выступила Госдума РФ. Гостями форума в этом году стали представители 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов. Всего на мероприятии выступят более 40 спикеров.