Делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду прибыла на Украину

Киев, 2 июля. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прибыла на Украину для наблюдения за досрочными выборами в Верховную раду. Об этом сообщил депутат украинского парламента Владимир Арьев.

«Да, они уже прилетели. Ожидается, что сегодня председатель Верховной рады подпишет письмо об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы на Украине для делегации ПАСЕ. Пока же это приглашение в силе», — пояснил Арьев.

Он также добавил, что в ближайшее время делегация ПАСЕ встретится с президентом Украины и представителями МИД. Кроме того, делегация ПАСЕ планирует встретиться с председателем Центральной избирательной комиссии Украины, передает RT.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Верховная рада должна отозвать приглашение делегации ПАСЕ, чтобы не допустить ее на парламентские выборы. По его словам, все желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, однако «доверия к этой Ассамблее» у Киева больше нет.

1 июля комитет Рады по иностранным делам рекомендовал отозвать приглашение делегации ПАСЕ на досрочные парламентские выборы. 2 июля комитет рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает участие делегации РФ в июньской сессии. Решение ПАСЕ вызывало негодование со стороны украинской делегации, которая покинула зал заседаний, а также пригрозила выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы.