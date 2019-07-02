Полиция подтвердила проверку факта изготовления поддельных подписей за оппозиционных кандидатов

Полицейские начали проверку по заявлению кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых о предполагаемых фальсификациях подписных листов в пользу оппозиционных кандидатов в МГД Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Ранее Федеральное агентство новостей узнало от Александра Босых, что он со своими сторонниками обнаружил квартиру, где некие молодые люди предположительно подделывали подписи избирателей в поддержку Яшина и Гудкова. По информации собеседника ФАН, в квартире было обнаружено большое количество подписных листов с бланками за Яшина и Гудкова, а также распечатки баз данных, в которой содержится подробная информация об избирателях. По словам Босых, ранее он получил информацию, что в одной из московских квартир действует «фабрика» по фальсификация подписных листов в поддержку Гудкова и Яшина.

Корреспондент ФАН связался с Гагаринским отделом полиции ЮЗАО, где подтвердили, что проверка по фактам, представленных Александром Босых, ведется. На вопрос, есть ли какая-то информация, которой полиция уже сейчас может поделиться с журналистами, представитель пресс-службы сказала, что официальной информации пока нет.

«Пока никакой официальной информации нет. В настоящее время проводится проверка по указанным в его [Александра Босых] заявлении данным, — ответила представитель полиции. — Потому что [идут] проверки по месту жительства или по адресу, указанному в заявлении, потому что сотрудники полиции на указанный адрес выезжали».

На вопрос, сколько времени займут действия полиции, представитель пресс-службы не смогла дать конкретный ответ.

«Не могу ответить, порой такие экспертизы и на месяц затягиваются», — отметила собеседница ФАН.

Ранее стало известно, что 29 июня полиция задержала несколько человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь, которая выдвигается на выборах в Мосгордуму по 43-му округу.

О подпольной «фабрике» по фальсификации подписных листов в пользу Соболь сообщил собственник квартиры, в которой все это происходило. Позже в Интернете появилась видеозапись, предположительно, из этой квартиры, на которой отчетливо видны агитационные плакаты и листовки в поддержку Любови Соболь.

Отметим, ранее Соболь жаловалась, что собирает крайне мало подписей, но затем неожиданно сообщила избирателям, что якобы уже собрала более половины требуемых подписных листов. Неожиданные успехи Соболь вызвали у наблюдателей серьезные сомнения. Например, журналист Антон Красовский предположил, что не пользующаяся популярностью Соболь рассчитывает получить подписи из других источников.

Позже ГУ МВД по Москве установило факт подделки подписей для регистрации Любови Соболь кандидатом в Мосгордуму.

Не менее скандальная ситуация складывается и в 45-м округе Москвы, где в депутаты МГД выдвигаются соратник блогера Алексея Навального Илья Яшин, директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм и другие. Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал на своей станице в Facebook видеоролик, на кадрах которого предположительно запечатлена «фабрика» по подделке подписных листов в поддержку Ильи Яшина, а также оппозиционера Дмитрия Гудкова, который намерен выдвигаться в МГД по пятому округу.