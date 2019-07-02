Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии

Москва, 2 июля. Первопричиной массовых беспорядков в Грузии стали внутренние проблемы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор полагает, то оппозиция в лице сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проигравшая на выборах, использовала совершенно надуманный повод для реванша — посещение российской делегацией Межпарламентской ассамблеи православия.

Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.

«Особенно потрясла злобная русофобия. Мои друзья дали мне посмотреть запись того, что кричала на площади восставшая молодежь. И я считаю, что это прямое оскорбление нашей страны», — подчеркнул сенатор на пресс-конференции на тему: «Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?».

Митингующих, по его словам, вряд ли волновало состояние отношений между Москвой и Тбилиси, протестанты не думали о последствиях для экономики Грузии.

Как напоминает Infox.ru, массовые беспорядки в столице Грузии начались в конце июня. Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.