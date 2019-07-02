Путин примет верительные грамоты у 18 послов в среду

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств в среду, 3 июля. Церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Третьего июля 2019 года президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств», — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что российский лидер примет вновь прибывших послов из Белоруссии, Турции, Греции, Южной Кореи, Афганистана, ДР Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Эфиопии. Также грамоты передадут российскому президенту дипломаты из Никарагуа, Хорватии, Киргизии, Намибии, Мавритании, Кипра, Коста-Рики, Республики Сейшельские Острова и Ботсваны.

Кроме того, Путин 3 июля примет участие в форуме «Развитие парламентаризма», который проходит в эти дни на площадке Центра международной торговли. Как сообщили в Кремле, главными темами форума станут вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.