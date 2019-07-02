РЖД опровергла сообщения об увольнении директора вокзала после скандала с Пугачевой

Москва, 2 июля. Компания РЖД опровергла сообщения об увольнении начальника Рижского вокзала после инцидента с подгоном автомобилей примадонны российской эстрады прямо к поезду в Ригу.

Напомним, вокруг отъезда Пугачевой в Прибалтику поднялся громкий скандал. В Сети были опубликованы видео, на которых можно видеть, как из машины, проехавшей по перону прямиком к составу, выходит певица и садится в поезд. Из второй машины выгрузили багаж звезды. Вместе с ней в Ригу отправился и ее супруг Максим Галкин. Пользователи с гневом написали, что Пугачева нарушает правила работы вокзала, полагая, что «за деньги можно все».

Один из юзеров с возмущением обратился к Галкину с вопросом: «Максим, в туалет тоже на «Майбахе»? Может совесть уже у Вас с Аллой проснется???». Однако телеведущий не сильно терзался из-за случившегося и после прибытия в Юрмалу опубликовал новое видео, на котором с улыбкой катается на велосипеде по пляжу, пишет «Утро».

В РЖД пообещали провести проверку по данному факту и оценить работу сотрудников вокзала, которые допустили подъезд личного транспорта к поезду. При этом, как отмечает News.ru, представители перевозчика предварительно заметили, что поезд с примадонной отправился с технической платформы.

О том, что директору вокзала грозит увольнение, написал в своем Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Сегодня в РЖД эти данные опровергли.