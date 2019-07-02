Социолог оценил шансы Шария на выборах в Раду

ЦИК Украины зарегистрировал на выборы в Верховную раду журналиста и блогера Анатолия Шария. Его шансы на прохождение в парламент оценил украинский социолог, глава компании Research and Branding Group Евгений Копатько.

Центризбирком Украины принял решение о регистрации Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады большинством голосов. Об этом сообщила во вторник глава комиссии Татьяна Слипачук.

«Каковы шансы Анатолия Шария на выборах в украинский парламент, сейчас говорить трудно. Надо смотреть, как будет идти предвыборная кампания. Думаю, оценить вероятность прохождение журналиста в Раду можно будет более-менее точно дней за десять до голосования, когда будет понятна расстановка сил. Но тут важно другое. На Украине очень быстро меняется калейдоскоп лиц в политике. Преемственность и система, которые были выстроены до госпереворота, рухнули. Парламент менялся в 2014 году, а сейчас в него придет еще больше новых лиц. Шарий — всего лишь одно из них», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Евгений Копатько, директор компании Research and Branding Group, занимающейся на Украине маркетинговыми и социологическими исследованиями.

По словам социолога, политические процессы на Украине не только поменялись и ускорились, но и стали медийными.

«А потому на Украине стал возможен такой президент, как Владимир Зеленский. И потому у Шария неплохие шансы. Потому что на Украине сейчас важнее не программа кандидата, не содержание, а яркость подачи, узнаваемость в медиапространстве», — считает собеседник ФАН.

Копатько добавил, что проволочки с регистрацией Шария в качестве кандидата в депутаты Рады связаны, на его взгляд, не только с юридической казуистикой, но и с политическими страхами.

«Анатолий Шарий — яркий человек со своими принципами и убеждениями, грамотный и профессиональный журналист. Он вызывает у меня глубокое уважение. В любом случае, думаю, участие такого кандидата в парламентских выборах 21 июля этого года пойдет на пользу украинской политике», — отметил социолог.

Напомним, в начале июня журналист и блогер объявил о создании «Партии Шария» и своем намерении претендовать на кресло в украинском парламенте. 25 июня ЦИК отказал ему в регистрации, ссылаясь на то, что Шарий не проживал на Украине на протяжении последних пяти лет, чего требует украинская конституция. Шарий оспорил это решение ЦИК в Верховном суде.