Член команды Гудкова отказался от выборов в МГД из-за «рисованных» подписей

Москва, 2 июля. Соратник лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Денис Шендерович — кандидат в депутаты Мосгордумы от 41-го избирательного округа — отказывается от участия в гонке за депутатское кресло. Подтолкнуло его на этот «отчаянный» шаг то, что еще 500 подписей в команде Гудкова оказались подделкой.

Шендерович в Facebook сообщил, что сегодняшняя проверка выявила, что более 500 автографов россиян оказались «рисованными». С учетом того, что прием документов завершается через четыре дня, — «это провал», констатировал активист.

«Три дня дождей и пустой понедельник окончательно дали понять, что я не успеваю даже к нижней границе необходимого количества. Можно было нести сколько собрал и торжественно не зарегистрироваться, спалив все ресурсы, но это не рационально», — добавил он.

Соратник Гудкова сообщил, что теперь собирается направить все силы на то, чтобы помочь другим гудковцам, а именно Дмитрию Гудкову и Александру Соловьеву.

Примечательно, что метод «рисования» подписей избирателей стал популярным в оппозиционных кругах. С липовыми автографами россиян поймали не только Гудкова, но и соратников скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь и Илью Яшина. Любопытно, что штаб одиозного блогера регулярно обвиняет соперников своих протеже в фальсификации, а на деле оказывается, что Соболь и Яшин сами не чураются «порисовать» подписи в свою поддержку.

Соболь в середине избирательной кампании жаловалась, что набрала лишь 500 подписей, а спустя несколько дней гордо заявила о получении более двух тысяч автографов. Необычайные успехи скандалистки насторожили общественность. Позже ГУ МВД по Москве установило факт подделки подписей граждан для регистрации кандидата в Мосгордуму. В полицию обратился хозяин квартиры, где работал конвейер по «рисованию» подписей в поддержку юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал на своей станице в Facebook видеоролик, на кадрах которого запечатлена «фабрика» по подделке подписных листов в поддержку Гудкова и Яшина.