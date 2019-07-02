Стало известно, сколько заплатит Тимати за роды Решетовой

Москва, 2 июля. Модель и возлюбленная российского рэпера Тимати Анастасия Решетова станет мамой в начале этой осени. Несмотря на то, что сейчас она находится в США, рожать Решетова планирует в России.

Ребенок звездной пары появится на свет в одной из ведущих московских клиник. Стоимость родов составит не менее одного миллиона рублей, сообщает «СтарХит».

Поклонники Тимати и Решетовой предположили, что ребенок появится на свет за границей, поскольку недавно модель, находящаяся на седьмом месяце беременности, улетела в Майами. Кроме того, дочь основателя лейбла BlackStar от модели Алены Шишковой родилась в Доминикане, поэтому фанаты решили, что и второй ребенок Тимати появится на свет не в России.

На своей странице в Instagram возлюбленная российского рэпера сообщила, что находится сейчас в США, поскольку ей легче переносить беременность в тропическом климате возле океана.

«Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город», — написала Решетова.

Также модель отметила, что Москва является очень неблагоприятным местом для жизни, если говорить о здоровье.

«Но выхода нет. И работа, и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух», — рассказала вторая половина Тимати.

Отметим, что Решетова довольно долго скрывала свою беременность от поклонников. Снимки, на которых отчетливо виден округлившийся живот, модель выложила в Instagram только 5 июня. Подписчики попытались угадать пол будущего ребенка по форме живота, однако Решетова не стала подтверждать или опровергать предположения комментаторов. Модель написала, что поклонники узнают, мальчика или девочку ждет сейчас звездная пара только после появления малыша на свет.