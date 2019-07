Стало известно, сколько заплатит Тимати за роды Решетовой

Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город)) Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате)) Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие) Все -таки, Москва - это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет) И работа и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух)) ❣️

