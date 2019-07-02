Опубликованы первые снимки нового BMW X6
Амстердам, 2 июля. На сайте нидерландского портала Autoblog появились официальные изображения купе-кроссовера BMW X6. До начала старта продаж стало известно, что обновленная модель будет иметь более динамичный дизайн и мощный двигатель.
Автомобиль третьего поколения будет обладать массивной радиаторной решеткой, зауженными фарами и жестким передним бампером. У новинки появятся фонари как у модели 8-Series.
Узлы и агрегаторы BMW X6 разделит с уже существующей X5 моделью. Самый дорогой вариант кроссовера получит 4,4-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами, мощность которого составит 600 л. с.
Появились первые фото обновленного BMW X6 https://t.co/44i36jcgse— За_рулём.РФ (@zr_ru) 2 Temmuz 2019
Дизайн кросс-купе стал агрессивнее, а решетка радиатора увеличилась не настолько, чтобы вызывать насмешки.
(https://t.co/44i36jcgse)#зарулем #zr_ru pic.twitter.com/HCt294XktV
Новая модель также получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Ожидается, что купе-кроссовер будет иметь либо шести-, либо восьмицилиндровые бензиновые и дизельные моторы в зависимости от рынка продаж.
Более детально обо всех изменениях в обновленном BMW X6 станет известно на официальной премьере. Презентация новой модели кроссовера состоится в сентябре этого года на Франкфуртской автовыставке. В продажу автомобиль поступит только в 2020 году.