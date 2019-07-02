Опубликованы первые снимки нового BMW X6

Амстердам, 2 июля. На сайте нидерландского портала Autoblog появились официальные изображения купе-кроссовера BMW X6. До начала старта продаж стало известно, что обновленная модель будет иметь более динамичный дизайн и мощный двигатель.

Автомобиль третьего поколения будет обладать массивной радиаторной решеткой, зауженными фарами и жестким передним бампером. У новинки появятся фонари как у модели 8-Series.

Узлы и агрегаторы BMW X6 разделит с уже существующей X5 моделью. Самый дорогой вариант кроссовера получит 4,4-литровый бензиновый агрегат V8 с двумя турбинами, мощность которого составит 600 л. с.

Новая модель также получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Ожидается, что купе-кроссовер будет иметь либо шести-, либо восьмицилиндровые бензиновые и дизельные моторы в зависимости от рынка продаж.

Более детально обо всех изменениях в обновленном BMW X6 станет известно на официальной премьере. Презентация новой модели кроссовера состоится в сентябре этого года на Франкфуртской автовыставке. В продажу автомобиль поступит только в 2020 году.