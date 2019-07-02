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Россия

Маркировку для минеральной воды могут ввести в России

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Маркировку для минеральной воды могут ввести в России

Москва, 2 июля. Российские власти могут ввести специальную маркировку для продажи минеральной воды. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор, который направил свое обращение в министерство промышленности и торговли.

В ведомстве полагают, что эти меры позволят сократить число контрафактной минеральной воды, которая сегодня продается в магазинах.

«В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды», — говорится в документах Роспотребнадзора.

Отметим, что это не первое предложение по маркировке товаров за последнее время. С 1 июля в России вводятся новые правила, которые обязывают маркировать молочную продукцию, чтобы покупатель мог отличать натуральные товары от товаров с заменителем молочного жира.  

По словам депутата Госдумы Геннадий Онищенко, это первый шаг в нужном направлении, однако сама по себе маркировка не является решением всех проблем. Гораздо важнее, считает парламентарий, сделать потребителя более грамотным, чтобы он четко понимал свои права и заявлял о них, когда они нарушаются.

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Автор: Антон Соколов
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