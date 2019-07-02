Шерпа G20 Светлана Лукаш подвела итоги саммита. ФАН-ТВ

В пресс-центре МИД России представитель России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, рассказала про итоги саммита G20. Встреча завершилась в Осаке 29 июня. В ходе мероприятия лидеры государств обменялись мнениями о текущих вопросах глобальной экономики, торговли и инвестиций.

«Самое главное достижение прошедшего саммита состоит в том, что все страны «группы 20» и приглашенные участники подтвердили свою готовность к совместному сотрудничеству для решения глобальных вопросов, новых вызовов связанных с обеспечением устойчивого и сильного роста мировой экономики», — отметила российская шерпа в G20.

Для России участие в саммите важно потому, что G20 остается наиболее востребованным и эффективным форматом в сфере взаимодействия стран по экономике и финансам. Также саммит работает на опережение глобальной повестки.