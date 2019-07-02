Назван топ-3 самых популярных автомобилей марки Mitsubishi в России

Москва, 2 июля. Самой популярной моделью японского автомобильного гиганта Mitsubishi на отечественном рынке в прошлом месяце стал кроссовер Outlander. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.

Отмечается, что за первый месяц лета было реализовано 1553 модели Outlander, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором месте по популярности расположился внедорожник Pajero Sport. На российском рынке за указанный период было реализовано 353 такие модели. Тройку замкнул пикап Mitsubishi L200, чьи продажи в июне составили 221 транспортное средство.

В общей сложности в июне на российском рынке было продано 2503 автомобиля японской корпорации. Эта цифра практически на четверть меньше результата прошлого года.

Как отметил глава и исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба, с начала второго квартала текущего года рынок демонстрирует отрицательную динамику, в связи с чем основная задача компании — удержать позиции с точки зрения доли продаж.

Напомним, в марте этого года Mitsubishi привезла в Россию обновленный L200.