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Назван топ-3 самых популярных автомобилей марки Mitsubishi в России

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Назван топ-3 самых популярных автомобилей марки Mitsubishi в России

Москва, 2 июля. Самой популярной моделью японского автомобильного гиганта Mitsubishi на отечественном рынке в прошлом месяце стал кроссовер Outlander. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.

Отмечается, что за первый месяц лета было реализовано 1553 модели Outlander, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Назван топ-3 самых популярных автомобилей марки Mitsubishi в России

На втором месте по популярности расположился внедорожник Pajero Sport. На российском рынке за указанный период было реализовано 353 такие модели. Тройку замкнул пикап Mitsubishi L200, чьи продажи в июне составили 221 транспортное средство.

Назван топ-3 самых популярных автомобилей марки Mitsubishi в России

В общей сложности в июне на российском рынке было продано 2503 автомобиля японской корпорации. Эта цифра практически на четверть меньше результата прошлого года.

Как отметил глава и исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба, с начала второго квартала текущего года рынок демонстрирует отрицательную динамику, в связи с чем основная задача компании — удержать позиции с точки зрения доли продаж.

Напомним, в марте этого года Mitsubishi привезла в Россию обновленный L200.

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Автор: Сергей Петров
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