Эксперт рассказал, как Путин одним интервью «разбил» всю пропаганду Запада

Москва, 2 июля. Известный израильский политолог Яков Кедми заявил, что российский президент Владимир Путин в интервью перед саммитом G20 затронул действительно важные темы, касающиеся не только РФ, но и всего мира.

По его словам, западные журналисты пытаются отвести внимание от актуальных проблем. Они делают акцент лишь на словах об изжившем себя либерализме. Во время эфира «Россия-1» Кедми напомнил, что отдельные политические силы поддерживают ажиотаж вокруг заявления президента России Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее, заложенной в основе идеологии многих государств Запада.

По мнению эксперта, Путин одним интервью международной деловой газете Financial Times перед началом саммита G20 в Японии «начисто разбил» всю пропаганду западных стран против Москвы. Кедми прокомментировал реакцию на заявление Путина в Европе и Соединенных Штатах Америки.

По мнению специалиста из Израиля, российский лидер в беседе с журналистами акцентировал внимание читателей на важных темах, касающихся всего мира. Западные СМИ при этом не стали упоминать эти темы, сконцентрировавшись на словах о либерализме. Кедми заявил, что Путин одним интервью «разбил» всю пропаганду Запада.

«Против всех остальных ответов Путина ни у кого из них нет никакого возражения. Он просто их размазал», — подчеркнул Яков Кедми.

Напомним, главный редактор Financial Times Лайонел Барбер выразил сожаление в связи с ошибкой. Он допустил ее во время общения с Владимиром Путиным. Редактор рассказал, что «бросил вызов» Путину, позволив себе прервать его, чего делать не стоило.

Путин считает, что либеральная идея «пережила свою цель» после выступлений общественности против иммиграции, мультикультурализма и открытых границ. Президент РФ отметил, что попытки либералов диктовать свою волю привели к многочисленным трагическим ошибкам. В качестве примера Путин привел решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о приеме более миллиона беженцев из Сирии, которое в итоге оказалось «ошибочным». Российский лидер напомнил и о стратегии президента США Дональда Трампа, который принимает решения, направленные на остановку потока иммигрантов и наркотиков из Мексики.

Президент РФ уверен, что либеральная идея устарела, поскольку вступила в противоречие с интересами и ценностями подавляющего большинства коренного населения западных стран.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск выступил с критикой речи Путина. По словам Туска, конец эпохи либерализма предполагает, что верховенство права и права человека устарели. Председатель Европейского Совета отметил, что международная арена не должна превращаться в площадку, на которой «сильный будет диктовать свои условия слабому» и где «националистические эмоции будут превалировать над здравым смыслом».

Позицию Туска растиражировали западные СМИ. В частности, британская газета Daily Mail назвала речь Путина «атакой на западные ценности». При этом читатели издания из разных стран высказались в поддержку слов президента РФ. По их мнению, своим заявлением о провале либерализма Путин выразил позицию большей части мирового населения. Пользователи Сети, которые оставили комментарии под текстом о заявлении Путина на сайте Daily Mail, восхитились речью российского лидера. Некоторые комментаторы интересовались, как избрать Путина в качестве главы их родного государства. Другие пользователи поделились желанием переехать в Россию.