Россияне заказывают паломнические туры на могилу Началовой

Москва, 2 июля. В России открылась продажа автобусных паломнических туров на могилу певицы Юлии Началовой, сообщил представитель одного из отечественных туроператоров.

С момента смерти звезды прошло уже четыре месяца, однако новости, связанные с Началовой, продолжают активно обсуждать не только ее поклонники. Могилой певицы заинтересовались люди, верящие в энергетику мест. Особый вклад в это внес выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где обсуждалась информация о том, что крест на могиле Началовой якобы стал мироточить.

Первое время на место захоронения исполнительницы приходили фанаты и москвичи. Как пишет «Дни.ру», женщины посещают могилу певицы перед пластической операцией по увеличению груди, а мужчины — в надежде поправить силу.

Тем, кто живет далеко от Троекуровского кладбища, предприимчивые бизнесмены решили предложить паломнические туры. Как оказалось, услуга пользуется спросом: в середине месяца в Москву должны поехать первые группы.

Туроператоры уточняют, что посещением могилы Началовой тур не ограничивается.

«В рамках однодневного посещения Москвы мы предлагаем клиентам поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре, — рассказал собеседник агентства. — Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище – там сейчас установлена часовня».

После этого — к концу путешествия — всех желающих привозят на могилу Началовой, которая, по народным слухам, может исцелять больных. Экскурсоводы свое мнение не навязывают гостям столицы — лишь приводят факты из жизни певицы.

«Но открытки с изображением Началовой мы всем желающим будем раздавать бесплатно – многие наверняка захотят «зарядить» их, как крем или воду», — отметил представитель турооператора.

Ранее продюсер фильма о Началовой призвал увековечить ее имя на памятной табличке, которую следует установить на доме, где она жила.

Напомним, Началова скончалась на 39-м году жизни, ее похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Певица страдала подагрой, сепсисом, диабетом и красной волчанкой.