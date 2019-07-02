Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Матвиенко рассказала, как Россия и Турция спасли Сирию от развала

480
0 Оставить комментарий

Матвиенко рассказала, как Россия и Турция спасли Сирию от развала
Москва, 2 июля. Сирию мог постигнуть ливийский или иракский сценарий, но этого не допустили Россия и Турция, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, именно усилия Москвы и Анкары спасли республику от развала: страна сохранила свой суверенитет, а большая часть ее территорий была очищена от террористов. Матвиенко подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин и главаТурции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают интенсивный политический диалог по вопросу урегулирования конфликта в САР.

«Наши лидеры, что называется, держат руку на пульсе всех основных направлений двухстороннего взаимодействия, дают конкретные поручения, принимают конкретные решения», — отметила она на встрече с председателем турецкого парламента Мустафой Шентопом.

За последние два года Путин и Эрдоган встречались пять раз, последний раз — на полях саммита G20 в Осаке. По мнению Матвиенко, парламентарии России и Турции не должны отставать. Их задача, как уточнила она, состоит в обеспечении законодательного сопровождения всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, пишет ТАСС.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров