Матвиенко рассказала, как Россия и Турция спасли Сирию от развала



Москва, 2 июля. Сирию мог постигнуть ливийский или иракский сценарий, но этого не допустили Россия и Турция, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, именно усилия Москвы и Анкары спасли республику от развала: страна сохранила свой суверенитет, а большая часть ее территорий была очищена от террористов. Матвиенко подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин и главаТурции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают интенсивный политический диалог по вопросу урегулирования конфликта в САР.

«Наши лидеры, что называется, держат руку на пульсе всех основных направлений двухстороннего взаимодействия, дают конкретные поручения, принимают конкретные решения», — отметила она на встрече с председателем турецкого парламента Мустафой Шентопом.

За последние два года Путин и Эрдоган встречались пять раз, последний раз — на полях саммита G20 в Осаке. По мнению Матвиенко, парламентарии России и Турции не должны отставать. Их задача, как уточнила она, состоит в обеспечении законодательного сопровождения всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, пишет ТАСС.