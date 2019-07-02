ФАС проанализирует цены на российском рынке мяса

Москва, 2 июля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проанализировать цены на российском рынке мяса. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Андрей Цыганов.

По его словам, в ближайшее время специалисты ведомства проведут мониторинг рынка для выявления возможного необоснованного роста цен на мясную продукцию.

«Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так — значит, мы будем внимательно смотреть», — пояснил Цыганов.

В начале апреля Российский зерновой союз (РЗС) обратился к вице-премьеру России Алексею Гордееву с просьбой проверить ситуацию с НДС. По мнению представителей РЗС, нынешняя ситуация в этой сфере может привести к банкротству компаний, которые занимаются импортом кормов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, данная ситуация может привести к увеличению стоимости мясной продукции, передает РИА Новости.

В РЗС отметили, что с 2005 года импортеры кормов добавок платили пониженную ставку НДС, размер которой составлял 10%. Однако в 2018 году Минфин опубликовал письмо, в котором говорится, что при ввозе кормов в РФ они должны облагаться НДС по ставке 18%, а с 1 января 2019 года — 20%. Кроме того, Федеральная таможенная служба потребовала от импортеров доплатить разницу НДС за последние три года, что повлечет за собой увеличение стоимости мясной продукции для конечного потребителя.