Четыре человека из 17 пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

Иркутск, 2 июля. Четыре человека из 17 пропавших без вести в Иркутской области после паводка найдены живыми, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС в комментарии РИА Новости.

Ранее начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что в ходе поисково-спасательные работы во вторник были обнаружены еще четверо погибших, общее число погибших увеличилось до 18 человек. Также в МЧС ранее сообщили, что граждане сообщили о 17 пропавших без вести родственниках после паводка.

В результате обрушившихся на Иркутскую область осадков и подъема уровня рек подтопленными оказались более 6,7 тысячи жилых домов. Из зоны паводка эвакуированы 2,6 тысячи человек. В Иркутской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зоне затопления на данный момент находится 31 населенный пункт в четырех районах области.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Медведев поручил выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выплаты пострадавшим нужно начать незамедлительно. Также глава государства поручил оценить материальный ущерб и решить вопрос с жильем до прихода в регион холодов.